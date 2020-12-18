В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. В Ширакской области местами -гололедица. Закрыты дороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари. Как стало известно «Арменпресс» из управления по связям с общественностью и СМИ МЧС Республики Армения, участок Мегри Сар Сюникской области труднопроходим. В Сюникской области идет снег. В Амасии и Ашоцке Ширакской области местами гололедица.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, в связи с чрезвычайной ситуацией автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автотранспорта.

МИД Армении информирует: решение о запрете въезда иностранцев в Грузию продолжает оставаться в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.