Газета “Айастани Анрапетутюн”: Турция намерена претворить в жизнь “национальный обет”

“Министры энергетики Турции и Азербайджана 15 декабря подписали договор о строительстве газопровода Игдир - Нахиджеван. Согласно проекту, газ в Нахиджеванскую Автономную Республику, не имеющую сухопутной границы с Азербайджаном, должен поставляться через территорию Турции.

В разговоре с газетой “Айастани Анрапетутюн” тюрколог Ануш Ованнисян отметила, что в настоящее время Нахиджеван поставляет газ через соседний Иран по следующей схеме: Азербайджан поставляет газ в Астану, в Иран, оттуда в Нахиджеван. При этом Иран в качестве платы за транзит удерживает 15%. В сложившейся новой ситуации Азербайджан считает, что по имеющемуся в соглашении пункту будет создана возможность транзита с Нахиджеваном, однако этот пункт не уточнен. Что он имеет в виду, и что предполагает этот транзит?

Нахиджеван является проблемой для Азербайджана и в том плане, что по документу, называемому “национальным обетом” Турции, эту территорию турки считают своей. Напомним, что “национальный обет” или “Милли Мисак” - это документ о создании Турецкой Республики, принятый еще Ататюрком. “Эрдоган постоянно говорит о его пересмотре. Он неоднократно подчеркивал, что, согласно этому документу, в пределах Турции находится не все. Фактически, Эрдоган подает заявку на пересмотр того, что в составе Турции должны быть Кипр, иракский Мосул, север Сирии, а также Нахиджеван. В 1938 году сирийский санджак Александретта (Южная Киликия) был аннексирован Турцией. Согласно этому документу, Нахиджеван рассматривался не как территория Азербайджана, а как территория Турции”, - пояснила Ованнисян”.

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