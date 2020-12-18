Газета “Айастани Анрапетутюн”: Военная промышленность  должна стать ведущей сферой нашей экономики

“Наши требования мы адаптируем к безопасности и к экономическим возможностям. Между тем, требования и перспективы безопасности нужно ставить масштабнее, тем самым экономику. Каким мы представляем запуск этой цепи, и какие шаги необходимо предпринять?

Отвечая на вопрос “Айастани Анрапетутюн”, экономист, специалист по управлению, кандидат технических наук, доцент Карен Саркисян подчеркнул: “Прежде всего, мы должны быть максимально неуязвимы с военной точки зрения. Если бы мы вовремя подумали об этом, по всей вероятности, у этой войны был бы другой исход. Необходимо обеспечить нашу армию не только оружием с применением высоких технологий, но и стать экспортером такого оружия на мировой рынок, то есть совместить необходимое с полезным. Военная промышленность должна стать одной из ведущих сфер нашей экономики. Я уверен, что у нас есть такой потенциал, просто необходим серьезный государственный подход и разработка соответствующей политики. Таким образом, одновременно и четко могут быть решены и проблемы нашей безопасности и развития экономики. Государству необходимо очень быстро установить четкие заявки на военную технику пятого и следующего поколения, выделить необходимые финансовые средства, и эта сфера за короткие сроки сможет способствовать и укреплению нашего экономического потенциала”.

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