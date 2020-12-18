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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Взялись за трудное дело - призвать Анкару к порядку

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Взялись за трудное дело - призвать Анкару к порядку

“Количество государств, осуждающих действия Турции в войне против Республики Арцах, продолжает увеличиваться. Примечательно, что к этим странам присоединилась и Германия,  которая из всех европейских стран имела с ней самые близкие исторические отношения. Однако, Турция даже под таким давлением в отношении стран-членов ЕС и НАТО делает заявления, не признающие никакие нормы дипломатической этики, а это означает, что она не желает отказываться от своих экспансионистских действий. Такое развитие событий делает более реалистичным введение новых санкций ЕС весной следующего года. С другой стороны, неуклонно растет количество стран, желающих отвернуться от Турции, что говорит о процессе вытеснения этой страны из рядов цивилизованных государств и превращения ее в авторитарную страну”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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