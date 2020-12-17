Евросоюз продлил санкции против России

Совет Евросоюза официально продлил до 31 июля 2021 года действие экономических санкций против "отдельных секторов российской экономики", введенных из-за ситуации на Украине.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом ЕС сообщил в отдельном заявлении.

Политическое решение продлить ограничения главы государств — членов ЕС приняли на саммите 10 декабря.

Санкции затрагивают финансовый, энергетический и оборонный сектора, а также продукцию двойного назначения. Они предполагают ограничение доступа на рынок капиталов ЕС пяти крупнейших российских финансовых структур, где главным собственником является российское государство. Кроме того, под санкции попали три российские энергетические компании и три компании в оборонной сфере. Меры предусматривают эмбарго на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения, ограничения на передачу России ряда услуг и технологий, которые могут использоваться в нефтедобыче.

Евросоюз впервые ввел экономические санкции против России 31 июля 2014 года в связи с событиями в Крыму. В марте 2015 года Евросовет увязал срок действия ограничений с "полным выполнением минских соглашений".