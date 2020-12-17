Член сборной Армении по вольной борьбе Арсен Арутюнян завоевал серебряную медаль индивидуального Кубка мира.

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Арменпресс

, в финале весовой категории до 57 кг Арутюнян уступил россиянину Равуру Угоеву. Армянский борец стал серебряным призером Чемпионата мира.