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Арсен Арутюнян завоевал серебряную медаль индивидуального Кубка мира

Арсен Арутюнян завоевал серебряную медаль индивидуального Кубка мира

Член сборной Армении по вольной борьбе Арсен Арутюнян завоевал серебряную медаль индивидуального Кубка мира.

Как сообщает Арменпресс, в финале весовой категории до 57 кг Арутюнян уступил россиянину Равуру Угоеву. Армянский борец стал серебряным призером Чемпионата мира.
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