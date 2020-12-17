На горячую линию по сбору сведений о пропавших без вести поступило 506 обращений
С начала работы действующей в Степанакерте горячей линии российских миротворческих сил по сбору сведений о пропавших военнослужащих приняты обращения о 506 пропавших армянских военнослужащих. Как передает Арменпресс со ссылкой на МО РФ, данные проверены, обработаны и переданы в поисковые отряды Центра управления миротворческой деятельностью.
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