Арман Андреасян стал бронзовым призером индивидуального Кубка мира
21:25, 17 Декабрь, 2020
Член сборной Армении по вольной борьбе Арман Андреасян без боя стал бронзовым призером индивидуального Кубка мира.
Как сообщает Арменпресс, армянский спортсмен должен был бороться с российским борцом за бронзовую медаль, но последний отказался от боя из-за травмы ноги.
Вазген Теванян вышел в финал Кубка мира. Армянский борец обыграл Гора Оганесяна, представлявшего Украину, со счетом 7: 2.
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