Арман Андреасян стал бронзовым призером индивидуального Кубка мира

Член сборной Армении по вольной борьбе Арман Андреасян без боя стал бронзовым призером индивидуального Кубка мира.

Как сообщает Арменпресс, армянский спортсмен должен был бороться с российским борцом за бронзовую медаль, но последний отказался от боя из-за травмы ноги.

Вазген Теванян вышел в финал Кубка мира. Армянский борец обыграл Гора Оганесяна, представлявшего Украину, со счетом 7: 2.