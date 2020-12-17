Сербский политик заявил, что России нужна военная база в Сербии

России требуется военная база в Сербии для уравновешивания американских баз в самопровозглашенном Косово и Северной Македонии на фоне начатой США гонки вооружений с РФ. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил Сербской радикальной партии Воислав Шешль.

В четверг в ходе большой пресс-конференции российский лидер сообщил, что гонка вооружений со стороны США уже идет. При этом, как подчеркнул президент, Россия "не будет в нее втягиваться".

Также он отметил, что началось все с выхода США из договора ПРО.

"Американцы это начали, потому что не могут терпеть, что не являются единственной и неприкосновенной силой в мире. Но это им самим пойдет во вред. Мир стал многополярным наряду с Америкой есть Россия и КНР, которые не допускают диктата в международных отношениях", - заявил сербский политик агентству.

"Российская база на нашей территории решила бы вопрос существования самой Сербии. Она бы дополнительно защищала страну от всех вызовов и угроз. С другой стороны, это было бы полезно и для России, которая бы имела свое военное присутствие на территории Сербии и парировала бы американцам и НАТО. У НАТО есть база "Бондстил" в Урошеваце на территории Косово и Метохии и "Криволак" в Северной Македонии, а также базы в Румынии и Болгарии", - указал Шешель.

По его словам Россия бы показала таким образом, что "никакие угрозы не имеют на нее воздействия".