Траурное шествие в память о жертвах последней Арцахской войны состоится 19 декабря, в 13.00

Траурное шествие от площади Республики до Ераблура в память о жертвах последней Арцахской войны состоится в субботу, 19 декабря, в 13.00. Как сообщает Арменпресс, об этом написал премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

В Армении и Арцахе с 19 декабря будет объявлен трехдневный траур, будут организованы церемонии, посвященные памяти жертв войны.