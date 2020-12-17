Содержащие состав преступления публикации о войне расследуются: Гор Абрамян

Заявления о войне, сделанные во время прямых трансляций и пресс-конференций, а также все содержащие состав преступления публикации стали предметом расследования, в различных следственных органах были возбуждены уголовные дела. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами заявил советник генерального прокурора Арменпресс Гор Абрамян во время встречи с правозащитниками.

«Не было публикации, которая содержала было бы состав преступления и не оказалась бы в центре внимания прокуратуры. Возбуждены многочисленные уголовные дела. Об этом в ближайшее время будет специальная публикация», - сказал Абрамян.

Он добавил, что в рамках уголовных дел, возбужденных в различных следственных органах, все публикации стали предметом расследования, в том числе, например, сообщение о выдаче паспортов 1400 азербайджанцам, говорящим на армянском языке.

«Расследуются также дела о приобретении некачественного оружия. Я уже два дня занимаюсь этим вопросом», - сказал Абрамян, подчеркнув, что все, что было распространено в интернете, зафиксировано и по ним ведется следствие в рамках закона.