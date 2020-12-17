Евросоюз ввел новые санкции против Белоруссии

Евросоюз ввел в действие третий по счету санкционный список, в который попали 29 белорусских чиновников и семь юрлиц по обвинениям союза в фальсификации итогов президентских выборов и применении силы к участникам акций протеста. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, соответствующее решение было опубликовано в четверг в официальном журнале ЕС.

Среди оказавшихся под европейскими санкциями компаний числятся: ЗАО "Белтехэкспорт", Минский завод колесных тягачей VOLAT, Dana holdings, IT-компания Synesis, а в числе попавших под новые санкции физлиц - глава Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Иван Эйсмонт, а также бывший глава минского горисполкома, вице-премьер Анатолий Сивак.

Согласно документу, ЗАО "Белтехэкспорт" является частной компанией, "тесно связанной с минобороны Белоруссии". "В этом качестве "Белтехэкспор" получает выгоду от режима (Александра – ред.) Лукашенко, поддерживает его", - пояснили в ЕС.

IT-компания Synesis, по мнению Евросоюза, "снабжает белорусские власти платформой для ведения наблюдения, которое позволяет анализировать видеоматериалы, в том числе, позволяет распознавать лица, таким образом, они помогают репрессиям против гражданского общества и демократической оппозиции".

В свою очередь, в ЕС отметили, что компания VOLAT "отвечает за реализацию военно-технической политики государства, подчиняется напрямую президенту и совету министров, но сотрудники этого предприятия во время визита (Александра – ред.) Лукашенко на завод объявили о забастовке, за что были уволены, таким образом, эта компания ответственна за нарушение прав человека".