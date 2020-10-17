Предстоящие на 18 декабря мероприятия
17:55, Декабрь 17, 2020
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- 18:52 Содержащие состав преступления публикации о войне расследуются: Гор Абрамян
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- 17:33 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 17-12-20
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- 17:25 Ваграм Погосян опровергает слухи о переселении азербайджанцев в Степанакерт
- 17:18 По мнению вице-спикера, внеочередные выборы должны состояться как можно скорее
- 17:15 К Земле приближается астероид размером с авиалайнер
- 17:06 Путин снова коснулся этнических чисток в Сумгаите в рамках карабахского конфликта
- 17:04 ФФА объявляет о начале голосования за лучшего тренера и футболиста 2020 года
- 16:57 Путин коснулся проблем, возникших между Арменией и Азербайджаном после трехстороннего заявления
- 16:52 Лавров назвал обвинения США по Средиземноморью необоснованными
- 16:44 Премьер Испании ушел на карантин после выявления коронавируса у Макрона
- 16:37 Мы готовы продолжать наши функции: Путин о гуманитарной помощи арцахцам
- 16:32 Путин считает возможным увеличение числа миротворцев в Нагорном Карабахе при согласии сторон
- 16:17 Борец Арман Андреасян на индивидуальном розыгрыше Кубка мира поборется за бронзовую медаль
- 16:08 Беспокойство и гнев жителей приграничных населенных пунктов Сюника имеют реальные основания: ЗПЧ
- 15:56 Вакцинация от коронавируса в ЕС начнется 27-29 декабря
- 15:51 Вьетнам начал испытания собственной вакцины от COVID-19 на добровольцах
- 15:41 В Капане будут освобождены позиции зоны безопасности, занимаемые до 9 ноября: Геворг Парсян
- 15:24 Страны НАТО согласовали бюджет на гражданские и военные структуры на 2021 год
- 15:15 В UCOM стартовала акция «Только хорошие новости в 2021 году»
- 15:04 Путин начал пресс-конференцию с объяснения формата мероприятия
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