Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 17-12-20

ЕРЕВАН, 17 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 17 декабря, курс доллара США сократился на 1.48 драмa и составил 523.42 драм. Курс евро сократился на 0.44 драмa и составил 640.20 драм. Курс российского рубля вырос на 0.03 драмa и составил 7.19 драм. Курс британского фунта вырос на 1.40 драмa и составил 710.91 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 66.18 драмa и составила 31165.25 драм. Цена серебра выросла на 14.25 драмa и составила 422.9 драм. Цена платины выросла на 18.44 драмa и составила 17350.02 драм.