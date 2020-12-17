Азиатские индексы выросли - 17-12-20
ТОКИО, 17 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 17 декабря на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.18% и составил 26806.67 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.32% и составил 1792.58 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.13% и составил 3404.87 пункта, а HANG SENG вырос на 0.82% и составил 26678.38 пункта.
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