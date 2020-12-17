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Ваграм Погосян опровергает слухи о переселении азербайджанцев в Степанакерт

Ваграм Погосян опровергает слухи о переселении азербайджанцев в Степанакерт

Пресс-секретарь президента Республики Арцах Ваграм Погосян опровергает слухи о том, что в Степанакерте будут переселены 12 024 гражданина Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, Ваграм Погосян отметил об этом на своей странице в Facebook:

“Армянские СМИ со ссылкой на сайт "Вестник Кавказа" распространили очередную дезинформацию азербайджанских источников о том, что якобы в Степанакерте поселятся 12, 024 граждан Азербайджана. 

Это абсолютная глупость, которую азербайджанская пропагандистская машина намеренно распространяет, чтобы в наши дни накалить напряженное настроение в армянском обществе.

Сайт «Вестника Кавказа» всегда был ориентирован на распространение вражеских пропагандистских тезисов среди русскоязычной аудитории, поэтому я прошу представителей армянских СМИ по возможности воздерживаться от распространения любых материалов с этого сайта”.


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