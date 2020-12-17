По мнению вице-спикера, внеочередные выборы должны состояться как можно скорее

Вице-спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян считает, что внеочередные парламентские выборы должны быть проведены как можно скорее, когда это будет технически и физически возможно. Как сообщает Арменпресс, такое мнение Симонян выразил в беседе с журналистами в парламенте.

«Когда будем готовы, пойдем на выборы. Я считаю, что эти выборы должны быть проведены», - сказал Симонян и подчеркнул, что гражданам Армении должна быть предоставлена возможность принять решение.

На вопрос, когда состоятся эти выборы, Симонян ответил, что он хочет, чтобы выборы были как можно скорее. «Мы все нуждаемся в этом в той логике, что мы должны отдышаться после нанесенного удара и понять, как мы строим свое будущее, оценивая свои ошибки. Как можно скорее, когда это будет технически и физически возможно. Думаю, иного мнения быть не может», - сказал вице-спикер НС.

Он подчеркнул, что правительство будет формировать только народ, решение будет принимать народ.