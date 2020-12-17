К Земле приближается астероид размером с авиалайнер. Как передает Арменпресс, об этом сообщили специалисты НАСА. Он пройдет ближайшую точку от нашей планеты 18 декабря.

Его расчетный диаметр составляет от 26 до 52 метров. Как отмечается, ближайшая точка траектории полета небесного тела к Земле будет находится на расстоянии 6,97 миллиона километров.

Его скорость в этой точке составит около 7,65 километра в секунду.

В этот же день рядом с Землей пройдет еще один астероид меньшего размера. Его расчетный диаметр составит от 5,3 метра до 12 метров. Его максимальная точка сближения с Землей составит около 791 тысячи километров.