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Путин снова коснулся этнических чисток в Сумгаите в рамках карабахского конфликта

Путин снова коснулся этнических чисток в Сумгаите в рамках карабахского конфликта

Говоря о нагорно-карабахском конфликте, президент России Владимир Путин снова рассказал об этнических столкновениях между армянами и азербайджанцами в азербайджанском городе Сумгаит, который впоследствии переместился в Нагорный Карабах. Как сообщает Арменпресс, Путин затронул этот вопрос на пресс-конференции.

"Корни - в этническом конфликте, который начался еще в Сумгаите, а потом перекинулся в Нагорный Карабах. Здесь у каждой стороны своя правда. Армяне Нагорного Карабаха в свое время взялись за оружие для того, чтобы защитить свою жизнь и достоинство. И создалась та ситуация, которая сложилась на момент обострения конфликта в этом году", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что не считает, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха вновь вспыхнул в этом году из-за вмешательства в него неких внешних сил. 

"Ситуация вышла из-под контроля, эта напряженка длилась на протяжении многих лет, - отметил он. - Не думаю, что произошло это в связи с каким-то вмешательством извне. Многократно же возникали трения, перестрелки и мелкие стычки. В итоге это вылилось в конфликт".


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