ФФА объявляет о начале голосования за лучшего тренера и футболиста 2020 года
Федерация футбола Армении объявляет о начале голосования в номинациях «Лучший футболист года» и «Лучший тренер года». Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА.
Кандидатами на звание лучшего футболиста года являются:
Адамян Саргис - «Хоффенхайм», Германия
Ангуло Вбеймар - «Гандзасар-Капан»
Бабаян Эдгар - «Хобро», Дания
Байрамян Хорен - «Ростов», Россия
Барсегян Тигран - «Астана», Казахстан
Бичахчян Ваан - «Жилина», Словакия
Григорян Артак - «Алашкерт»
Карапетян Александр - «Тамбов», Россия
Корян Аршак - «Химки», Россия
Ароян Вараздат - «Тамбов», Россия
Амбарцумян Оганес - «Анортосис», Кипр
Оганесян Камо «Кайрат», Казахстан
Кадимян Гегам - «Неман», Беларусь
Казарян Геворг - АЕЛ Лимасол, Кипр
Мхитарян Генрих - «Рома», Италия
Мурадян Карен - «Арарат»
Юрченко Давид - «Шахтер», Казахстан
Восканян Тарон - «Алашкерт»
Чалишир Андре - «Гётеборг», Швеция
Удо Соломон - «Арарат».
Кандидатами на звание лучшего тренера года являются:
Бичахчян Вардан - «Арарат»
Кампанья Давид - «Арарат-Армения»
Меликян Егише - «Алашкерт»
Минасян Вардан - «Арарат-Армения»
Капаррос Хоакин - сборная Армении
Назарян Рафаэль - ЦСКА.
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