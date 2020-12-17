ФФА объявляет о начале голосования за лучшего тренера и футболиста 2020 года

Федерация футбола Армении объявляет о начале голосования в номинациях «Лучший футболист года» и «Лучший тренер года». Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА.

Кандидатами на звание лучшего футболиста года являются:

Адамян Саргис - «Хоффенхайм», Германия

Ангуло Вбеймар - «Гандзасар-Капан»

Бабаян Эдгар - «Хобро», Дания

Байрамян Хорен - «Ростов», Россия

Барсегян Тигран - «Астана», Казахстан

Бичахчян Ваан - «Жилина», Словакия

Григорян Артак - «Алашкерт»

Карапетян Александр - «Тамбов», Россия

Корян Аршак - «Химки», Россия

Ароян Вараздат - «Тамбов», Россия

Амбарцумян Оганес - «Анортосис», Кипр

Оганесян Камо «Кайрат», Казахстан

Кадимян Гегам - «Неман», Беларусь

Казарян Геворг - АЕЛ Лимасол, Кипр

Мхитарян Генрих - «Рома», Италия

Мурадян Карен - «Арарат»

Юрченко Давид - «Шахтер», Казахстан

Восканян Тарон - «Алашкерт»

Чалишир Андре - «Гётеборг», Швеция

Удо Соломон - «Арарат».

Кандидатами на звание лучшего тренера года являются:

Бичахчян Вардан - «Арарат»

Кампанья Давид - «Арарат-Армения»

Меликян Егише - «Алашкерт»

Минасян Вардан - «Арарат-Армения»

Капаррос Хоакин - сборная Армении

Назарян Рафаэль - ЦСКА.