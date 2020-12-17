Путин коснулся проблем, возникших между Арменией и Азербайджаном после трехстороннего заявления

Президент России Владимир Путин считает необходимым урегулировать территориальные вопросы между Арменией и Азербайджаном путем переговоров. Как сообщает Арменпресс», об этом Путин заявил на пресс-конференции, коснувшись последних событий в Гадрутском районе.

Президент РФ отметил, что достигнута договоренность о прекращении боевых действий и о том, что стороны остановятся на тех позициях, которые они занимали при подписании заявления. В связи с этим возникли определенные технические вопросы, связанные с инфраструктурой, как для Армении, так и для Азербайджана.

По его словам, эти вопросы должны решаться спокойно в ходе переговорного процесса, потому что трехстороннее заявление дает для этого все возможности, поскольку в нем говорится, что после установления режима прекращения огня должна произойти полная стабилизация отношений в регионе с экономической и инфраструктурной разблокировкой. Это касается как Нахичевани, так и юга и севера Армении.

Путин выразил надежду, что произошедшее нарушение режима прекращения огня будет единичным, и удастся привлечь к переговорам всех договаривающихся сторон.

Владимир Путин добавил, что подписанное трехстороннее заявление очень важно, потому что оно остановило кровопролитие, люди перестали умирать, а все остальное вторично.

«Защита жизни и здоровья людей - самый важный вопрос, который мы решили», - сказал он.