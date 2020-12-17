Лавров назвал обвинения США по Средиземноморью необоснованными

Обвинения США в адрес России в якобы разжигании конфликтов в Средиземноморье необоснованны, никаких фактов представлено не было. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"За годы работы с нынешней администрацией, последние четыре года, мы уже привыкли к тому, что американцы не хотят, не могут или не умеют обсуждать имеющиеся у них озабоченности на основе фактов, по-честному, за столом переговоров, напрямую", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой сирийского МИД Фейсалом Микдадом.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления госсекретаря США Майка Помпео о том, что "Россия продолжает угрожать стабильности в Средиземноморье, используя разные методы распространения дезинформации, подрыва национального суверенитета, сея хаос, конфликты и разобщенность в странах в регионе".

Как отметил глава российской дипломатии, соответствующая манера есть у американцев и других западных стран-союзников США: публично обвинить и потом, не предъявляя фактов, пытаться сделать озвученное частью международной повестки дня. "Фактов нет ни одного", - подчеркнул Лавров.