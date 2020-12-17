Премьер Испании ушел на карантин после выявления коронавируса у Макрона

Председатель правительства Испании Педро Санчес будет находиться на карантине до 24 декабря из-за того, что контактировал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, у которого был выявлен коронавирус. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг пресс-служба кабмина королевства.

Санчес встречался с Макроном в понедельник в Париже. Премьер Испании "приостановит всю свою деятельность, запланированную на следующие несколько дней, в соответствии с протоколами здравоохранения", уточнили в кабмине. "Санчес сообщил королю [Филиппу VI], что будет находиться на карантине до 24 декабря - даты, когда пройдет десять дней с его встречи с президентом Макроном в Париже", - добавили в пресс-службе, уточнив, что премьер Испании сделает тест на коронавирус.

В четверг пресс-служба Елисейского дворца сообщила, что Макрон сдал тест на коронавирус, его результат оказался положительным. Глава государства теперь самоизолируется на ближайшие семь дней.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 1,77 млн случаев заражения, почти 48,6 тыс. пациентов умерли. В конце октября правительство Испании вновь ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого продлено до мая будущего года.