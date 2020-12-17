Борец Арман Андреасян на индивидуальном розыгрыше Кубка мира поборется за бронзовую медаль

Член сборной Армении по вольной борьбе Арман Андреасян на индивидуальном розыгрыше Кубка мира поборется за бронзовую медаль.

Как передает «Арменпресс», Андреасян одержал уверенные победы в утешительных поединках и теперь поборется за бронзовую медаль. Грайр Алиханян (74 кг) в упорной борьбе уступил сопернику со счетом 4:5 и выбыл из борьбы.

Вазген Теванян в двух стартовых поединках соперникам не оставил шансов и вышел в четвертьфинал.

Ранее стало известно, что член сборной Армении по вольной борьбе Арсен Арутюнян вышел в финал индивидуального розыгрыша Кубка мира. В полуфинале проходящего в столице Сербии Белграде розыгрыша Кубка в весовой категории 57 кг Арутюнян встретился с сербом Стефаном Андрией Мичичем и одержал победу со счетом 7:4.

Завтра, 17 декабря, в финале Арутюнян встретится с представителем России Равуром Угуевым.