Вакцинация от коронавируса в ЕС начнется 27-29 декабря

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в четверг в Twitter, что вакцинация в Евросоюзе начнется с 27 по 29 декабря, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"27, 28 и 29 декабря вакцинация начнется во всем ЕС", - написала фон дер Ляйен.