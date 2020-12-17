Вакцинация от коронавируса в ЕС начнется 27-29 декабря
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в четверг в Twitter, что вакцинация в Евросоюзе начнется с 27 по 29 декабря, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
"27, 28 и 29 декабря вакцинация начнется во всем ЕС", - написала фон дер Ляйен.
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