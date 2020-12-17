Время в Ереване: 11:07:36,   17 Декабрь

Вакцинация от коронавируса в ЕС начнется 27-29 декабря

Вакцинация от коронавируса в ЕС начнется 27-29 декабря

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в четверг в Twitter, что вакцинация в Евросоюзе начнется с 27 по 29 декабря, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"27, 28 и 29 декабря вакцинация начнется во всем ЕС", - написала фон дер Ляйен.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации