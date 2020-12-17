Вьетнам начал испытания собственной вакцины от COVID-19 на добровольцах

Вьетнам начал в четверг испытания собственной вакцины от коронавируса на добровольцах. Как передает Арменпресс, об этом сообщает вьетнамское государственное новостное агентство VNA.

Вакцинация добровольцев проходит в военно-медицинском университете в Ханое, говорится в сообщении.

Тесты на добровольцах проходит вакцина Nanocovax вьетнамской фармацевтической компании Nanogen, сообщает агентство.

В 2020 году три вьетнамских производителя вакцин разрабатывали свои препараты в интенсивном режиме. Все они в последнее время закончили цикл испытаний на животных.

Ранее минздрав Вьетнама сообщал, что одновременно с работами в области собственной вакцины Вьетнам продолжает сотрудничество с зарубежными производителями вакцин, чтобы приобрести их препараты и своевременно начать вакцинацию населения.

В этих целях компания Polivaс, давно занятая производством различных вакцин, параллельно с разработкой еще одного собственного вьетнамского препарата от коронавируса, сотрудничает с производителями вакцин в России и Китае.

С момента начала пандемии во Вьетнаме заболели коронавирусной инфекцией 1405 человек, выздоровели 1252, скончались 35 человек.