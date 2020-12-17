Страны НАТО согласовали бюджет на гражданские и военные структуры на 2021 год - €258,9 млн и €1,61 млрд, соответственно. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Союзники по НАТО согласовали гражданский и военный бюджеты на 2021 год. На заседании Североатлантического совета в среду союзники согласовали гражданский бюджет в размере €258,9 млн и военный бюджет в размере €1,61 млрд на 2021 год", - отмечается в нем.

Альянс поясняет, что "гражданский бюджет предусматривает средства на персонал, оперативные расходы и расходы по программам в штаб-квартире НАТО в Брюсселе". "Военный бюджет покрывает оперативные расходы штабов командных структур НАТО и программ, миссий и операций по всему миру. Он вырос на 5% по сравнению с уровнем 2020 года", - говорится в заявлении,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Так, в 2021 году €254,9 млн из военного бюджета пойдут на финансирование миссий и операций НАТО, включая миссию "Решительная поддержка" в Афганистане, учебную миссию в Ираке и операцию по поддержанию мира в Косово.