С 17 декабря в Ucom стартовала акция «Только хорошие новости в 2021 году». При покупке наличными или в кредит смартфона Samsung Galaxy A21s в 32 ГБ из центров обслуживания абонентов Ucom покупатели получат в подарок беспроводные наушники, а также предоплатную SIM-карту u1500 с двойным объемом интернета в течение 24 месяцев, причем в течение первого месяца воспользуются услугами бесплатно. Смартфон Samsung Galaxy A21s в 32 ГБ можно приобрести в кредит от 4950 драмов, с рассрочкой до 36 месяцев, а наличными по цене в 131 900 драмов. Смартфон представлен в черном, синем и красном цветах, беспроводные наушники же Hiper Air Soft в черном, красном и зеленом оттенках. Samsung Galaxy A21s оснащен 4 камерами с искусственным интеллектом, основная из которых - в 48 мегапикселей, экран большой, 6,5-дюймовый, а мощный аккумулятор в 5000 мАч проработает в течение всего дня.

«Хорошими новостями с близкими в 2021 году смогут поделиться также те абоненты, которые запланировали более скромный бюджет на покупку смартфона. В этот период Ucom предлагает приобрести смартфон Realme C 11 в кредит от 2400 драмов, со сроком погашения до 36 месяцев, или же наличными - за 63 900 драмов», - отметил генеральный директор компании Ucom Ара Хачатрян.

При покупке серого смартфона Realme C 11 покупатели получат предоплатную SIM-карту u1500 с двойным объемом интернета в течение 24 месяцев, и тоже воспользуются услугами бесплатно в течение первого месяца. Покупатели Realme C 11 приобретут не только смартфон с мощным аккумулятором в 5000 мА/ч, двойными камерами с искусственным интеллектом (в 13 Мп и 2 Мп), функцией разблокировки при помощи черт лица, 6,5-дюймовым большим экраном, но и отличную возможность поделиться хорошими вестями и теплыми эмоциями с близкими. В случае приобретения смартфонов Samsung Galaxy A21s в 32 ГБ и Realme C 11 в дополнение к вышеуказанным подаркам новые и текущие абоненты услуг Предоплатная, Универсальный/Универсальный Плюс также получат двойной объем гигабайтов в течение 24 месяцев в соответствии с выбранным тарифным планом. Добавим, что не только указанные, но и другие модели смартфонов, а также планшеты, аксессуары, самокаты и гаджеты для умного дома можно приобрести как при наличной оплате, так и в кредит, причем оформив его онлайн в интернет-магазине Ucom.