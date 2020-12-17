Путин начал пресс-конференцию с объяснения формата мероприятия

Президент РФ Владимир Путин начал итоговую пресс-конференцию с объяснения формата мероприятия, которое включает в себя прямое общение с россиянами.

Мероприятие, как и было запланировано, началось в полдень (12.04 мск).

"Мы сегодня проводим традиционную, завершающую пресс-конференцию этого года, но, поскольку условия с COVID-19 не дали возможности провести открытую линию, коллеги мои постарались совместить одно и второе мероприятие, вместе сделать хотя бы с элементами прямой линии с тем, чтобы можно было с гражданами напрямую пообщаться, поговорить, послушать их мнение о том, что в стране происходит, послушать их предложения о том, что и как нужно было бы сделать дополнительно для того, чтобы вопросы, которые у нас стоят, задачи, которые мы должны решать, решались бы лучшим образом, эффективнее", - сказал Путин,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

После этого президент передал слово своему пресс-секретарю Дмитрию Пескову, который модерирует общение.