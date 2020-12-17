Президент Франции Эммануэль Макрон заразился COVID-19. «Арменпресс» передает, что об этом сообщила пресс-служба президента Франции.

Президент после появления некоторых симптомов сдал тест, он оказался положительным.

Эммануэль Макрон изолирован на 7 дней, но продолжит дистанционно осуществлять свою деятельность.