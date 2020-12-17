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Эммануэль Макрон заразился COVID-19

Эммануэль Макрон заразился COVID-19

Президент Франции Эммануэль Макрон заразился COVID-19. «Арменпресс» передает, что об этом сообщила пресс-служба президента Франции.

Президент после появления некоторых симптомов сдал тест, он оказался положительным.

Эммануэль Макрон изолирован на 7 дней, но продолжит дистанционно осуществлять свою деятельность.


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