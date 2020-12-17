Путин признался, что для него нет ничего более ценного, чем прямое общение с гражданами

Открывая в четверг ежегодную пресс-конференцию, глава государства подчеркнул, что не считает подобные мероприятия формальными и придает им большое значение.

"При всем том, что, конечно, у меня огромный поток информации о том, что происходит в стране, и он по разным каналам ко мне поступает, нет ничего более ценного, чем прямое общение с нашими людьми, с гражданами Российской Федерации, - признался президент. - Нет ничего более ценного, чем услышать их мнение по поводу того, как и чем мы живем, и, повторю еще раз, что нам нужно сделать для того, чтобы жить лучше".