Араик Арутюнян направил Николу Пашиняну телеграмму соболезнования
14:25, 17 Декабрь, 2020
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян в связи с кончиной отца Никола Пашиняна, Вовы Пашиняна, направил премьер-министру телеграмму соболезнования.
Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.
В телеграмме, в частности, говорится:
“Многоуважаемый господин премьер-министр.
С глубокой болью узнал о смерти Вашего любимого отца, Вовы Пашиняна.
От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично выражаю соболезнования и поддержку Вам и Вашей семье, Всем родным и близким покойного.
В этот тяжелый момент невосполнимой утраты желаю Вам выносливости и силы духа”.
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