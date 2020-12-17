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Араик Арутюнян направил Николу Пашиняну телеграмму соболезнования

Араик Арутюнян направил Николу Пашиняну телеграмму соболезнования

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян в связи с кончиной отца Никола Пашиняна, Вовы Пашиняна, направил премьер-министру телеграмму соболезнования.

Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

В телеграмме, в частности, говорится:

“Многоуважаемый господин премьер-министр.

С глубокой болью узнал о смерти Вашего любимого отца, Вовы Пашиняна.

От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично выражаю соболезнования и поддержку Вам и Вашей семье, Всем родным и близким покойного.

В этот тяжелый момент невосполнимой утраты желаю Вам выносливости и силы духа”.


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