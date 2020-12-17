При содействии Армена Саркисяна будут решены вопросы проживания и питания более 170 гадрутцев

Президент Республики Армения Армен Саркисян недавно в своей резиденции принимал группу гадрутцев. Они представили свои проблемы, которые, в основном, касались переноса проблем переселенцев из Гадрута в правовую плоскость, сохранения историко-культурных памятников Гадрута, а также содействия оставшимся без крова гадрутцам. Президент Саркисян выразил готовность содействовать нашим соотечественникам из Гадрута.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента, по его поручению прошли совместные обсуждения между аппаратом президента и представителями гадрутцев, в результате которых были разрешены первоочередные проблемы с жильем, продолжаются работы по решению и других вопросов. Руководитель аппарата президента Эмиль Тарасян провел рабочую встречу с Мери Давтян, представителем общественной организации, защищающей интересы перемещенных лиц Гадрута. На встрече было отмечено, что вопросы решаются, более 170 человек, перемещенных из Гадрута, временно будут размещены в отелях. Содействие предоставляется аппаратом президента республики, Всеармянским фондом “Айастан” и Фондом “Ереван, моя любовь”.

Представитель общественной организации по защите интересов перемещенных гадрутцев Мери Давтян выразила благодарность президенту и аппарату президента республики, отметив, что на проблемы депортированных гадрутцев первыми откликнулись именно они, и на предоставленные средства они приступили к решению проблем.

На обсуждении было отмечено, что в преддверии Нового года отдельного внимания и поддержки удостоятся также дети перемещенных из Арцаха и ставших приграничными общин Армении.