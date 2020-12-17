На некоторых участках армяно-азербайджанской границы будут и российские пограничники

В рамках визита в Сюникскую область 17 декабря министр обороны Республики Арцах Вагаршак Арутюнян провел рабочее совещание с участием командира соединения, губернатора Сюника и командующего территориальным подразделением пограничных войск СНБ. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

В ходе совещания были обсуждены вопросы, связанные с делимитацией границ Армении и Азербайджана, размещением подразделений Вооруженных сил и пограничных войск на новых рубежах. Глава оборонного ведомства высокопоставленным офицерам, участвующим в пограничных переговорах, дал поручения относительно процесса размещения войск, создания участков по направлениям и охране новых единиц.

Командир соединения и губернатор Сюника представили работы, проводимые на некоторых спорных участках, подчеркнули, что пограничные обсуждения между сторонами продолжаются.

Вагаршак Арутюнян встретился также с офицерами миротворческого контингента РФ, коснулся мониторинга на дороге Горис-Степанакерт, программы дислокации российских пограничников на границе Армении с Азербайджаном в Сюникской области, а также поисковых работ пропавших без вести в результате войны лиц и предстоящих планов.