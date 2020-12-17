На участке Физули и Джабраила обнаружены останки еще 41 военнослужащего: ГСЧС

При поисковых работах на участке Физули и Джабраила обнаружены останки еще 41 погибшего армянского военнослужащего. Об этом «Арменпресс» сообщил начальник отдела информации и по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах Унан Тадевосян.

“По сей день обнаружено 933 тела погибших военнослужащих. Сегодня 5 поисковых групп продолжают работы по трем направлениям: Джабраил, Физули и Гадрут. В поисках принимают участие и родные без вести пропавших и люди, знакомые с местностью боевых действий лица”, - уточнил Тадевосян