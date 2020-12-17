Время в Ереване: 11:07:36,   17 Декабрь

На участке Физули и Джабраила обнаружены останки еще 41 военнослужащего: ГСЧС

На участке Физули и Джабраила обнаружены останки еще 41 военнослужащего: ГСЧС

При поисковых работах на участке Физули и Джабраила  обнаружены останки еще 41 погибшего армянского военнослужащего. Об этом «Арменпресс» сообщил начальник отдела информации и по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах Унан Тадевосян.

“По сей день обнаружено 933 тела погибших военнослужащих. Сегодня 5 поисковых групп продолжают работы по трем направлениям: Джабраил, Физули и Гадрут. В поисках принимают участие и родные без вести пропавших и люди, знакомые с местностью боевых действий лица”, - уточнил Тадевосян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации