134 вида армянских вин приняли участие в слепом конкурсе-дегустации вин

В слепом конкурсе-дегустации армянских вин в Ереване приняли участие 34 армянские винодельческие компании, представив 134 сорта своих вин. Как сообщает «Арменпресс», Фонд виноградарства и энологии Армении, совместно с программой “Развитие частного сектора, профессиональное образование и обучение на Южном Кавказе”, реализуемой Германским агентством международного сотрудничества (GIZ) организовал дегустационный конкурс.

Работу координировали 5 независимых экспертов. Отбор экспертов производился с учетом их многолетнего опыта в области квалификации виноделия.

Целью конкурса является разработка механизмов контроля качества армянских вин, функционирование которых позволит установить новые стандарты качества для высококачественных армянских вин, а также представить вина в соответствии с установленными стандартами качества на международной арене под зонтичным брендом.

“Эта дегустация - не очередной конкурс на награждение медалями. Фактически, он организован производителями для производителей, поскольку в оценочную комиссию входит по одному представителю от каждой компании, участвующей в тендере. Таким образом, мы обеспечиваем прозрачные и беспристрастные результаты конкурса. По окончании дегустации, в результате строго объективной сенсибилизации и оценки образцов вин, вин, соответствующих стандартам качества, они получат маркировку “Армянские вина” ”, - рассказала Заруи Мурадян, исполнительный директор Фонда виноградарства и энологии Армении.

В рамках организации слепого конкурса-дегустации вин также будет основана Ассоциация “Вина Армении”, которая в дальнейшем будет отвечать за организацию и осуществление конкурсов-дегустаций вин.

Членами ассоциации могут быть все винодельческие компании, которые будут принимать участие во всех мероприятиях, организуемых ассоциацией, однако маркировки “Вина Армении” будут удостоены только вина, обеспечившие необходимый порог качества в результате слепой дегустации вин.