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Президент Ирана заявил, что страна преодолела третью волну коронавируса

Президент Ирана заявил, что страна преодолела третью волну коронавируса

Президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что страна преодолела третью волну распространения коронавируса. Соответствующее заявление политик сделал в четверг.

"В результате общей работы вместе с населением, медицинским персоналом и мобилизованными силами нам удалось преодолеть третью волну распространения коронавируса", - сказал он. Его выступление транслировало государственное телевидение Ирана,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

С начала декабря в Иране наблюдается снижение числа новых случаев коронавируса. Так, в воскресенье впервые с 1 ноября число заболевших было менее 8 тыс. Общее число инфицированных с начала пандемии в стране составляет 1 108 269 человек при 52 196 летальных случаях и 812 270 выздоровевших.


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