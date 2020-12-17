В Мартунинском районе Арцаха ведутся работы по электроснабжению

Электроэнергия, поступающая из Республики Армения в Арцах воздушным путем (ЛЭП), уже 2 - 3 дня подключена к общей электросети. Об этом «Арменпресс» сообщил и. о. начальника управления энергетики Министерства экономики и промышленной инфраструктуры Арцаха Левон Габриелян, добавив, что благодаря этому было на линиях электропередач обеспечено необходимое напряжение, значительно сократились перегрузки электросети и вынужденные отключения.

“Сейчас, если и бывают отключения, то только из-за переноса ВЛ, ремонта и строительства подстанций. Регулярное электроснабжение восстановлено почти во всех населенных пунктах Арцаха, кроме Мартунинского района. В Мартакертском районе есть села, в которых для полного восстановления электроснабжения есть необходимость ремонта внутренней воздушной линии. Что касается населенных пунктов Мартуни, то в настоящее время ведутся практические работы по созданию 40-километровой воздушной линии от Степанакерта до населенных пунктов района. Будут построены новые подстанции, реконструированы или проведены новые ВЛ. Специалисты компании “Арцахэнерго” работают в этом направлении круглосуточно. Прилагаются все усилия, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить регулярное электроснабжение населенных пунктов Мартунинского района”, - сказал Левон Габриелян.