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Жители Сюника перекрыли дорогу в аэропорт Капана: они требуют от властей гарантии

Жители Сюника перекрыли дорогу в аэропорт Капана: они требуют от властей гарантии

Жители Сюника перекрыли дорогу, ведущую в аэропорт Капана. Как передает «Арменпресс», они от компетентных органов требуют гарантии безопасности границ.

Демонстранты отмечают, что в трехстороннем заявлении, подписанном 9 ноября главами Армении, Азербайджана и России, говорилось, что конфликтующие стороны должны остановиться на своих позициях, однако процессы, происходящие в последние дни, об этом не свидетельствуют.

Участники акции намерены держать дорогу закрытой до тех пор, пока не получат уточнений от соответствующих органов.

В рамках реализации трехстороннего заявления, подписанного 9 ноября премьер-министром Армении, президентами России и Азербайджана, между Арменией и Азербайджаном формируются новые границы.


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