Ведутся продолжительные работы по уточнению данных о пленных и дальнейшим шагам по обмену

Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел вице-премьер Тигран Авинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, до начала обсуждения вопросов повестки дня, вице-премьер коснулся вопросов, связанных с процессом обмена пленными. “Как вы все знаете, на этой неделе состоялся первый этап обмена пленными, но ведутся продолжительные работы по уточнению данных о пленниках и дальнейших шагов по обмену. В этой связи ведутся переговоры с азербайджанской стороной с привлечением Красного Креста и российской стороны”.

Коснувшись инцидента в Хцаберде, Тигран Авинян отметил: “Второй вопрос касается инцидента в Хцаберде, а также тех людей, которые, скорее всего, находятся в плену. В данный момент уточняются данные. Начальник Генштаба Оник Гаспарян находится сегодня в Арцахе, чтобы на месте обсудить решение этих и других вопросов. По этому вопросу ведутся переговоры и с азербайджанской стороной, и мы ожидаем окончательного решения в ближайшее время”.

Касательно проблем, связанных с общиной Старый Шен, вице-премьер сообщил, что и там была некоторая напряженность: “На данный момент налажена межпозиционная коммуникация. Вопрос до конца не решен, но в этом районе дислоцированы также российские миротворцы. Мы ожидаем, что в ближайшее время у нас также будет окончательное решение вопросов, связанных со Старым Шеном. И хочу проинформировать также, что министр обороны сейчас находится в Сюнике. Пограничные войска уже дислоцируются у наших границ в Сюнике. Уверен, что министерство обороны в течение дня также проинформирует о проделанной работе”.

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Сурен Папикян отметил, что находится на постоянной связи с коллегами из Сюника. “Губернатор на данном этапе проводит работу как с пограничниками, так и министерством обороны. По имеющимся у меня данным сейчас пограничные силы дислоцируются по всей длине границ Республики Армения. И во избежание различных комментариев и дезинформации следует отметить, что границы Республики Армения, естественно, крепки и контролируются нашими Вооруженным силами”, - сказал министр.

Правительство утвердило еще 4 мероприятия помощи пострадавшим вследствие войны гражданам. В частности, правительство утвердило мероприятие помощи находящимся в Республике Армения безработным гражданам Республики Арцах, депортированным в результате войны, развязанной Азербайджаном 27 сентября 2020 года. В рамках мероприятия, в частности, для получения опыта работы безработным предлагается выплачивать безработному ежемесячную заработную плату в размере 100 тыс драмов, а также выплачивать работодателю все налоги и пошлины, исчисляемые с заработной платы безработного. Кроме того, планируется выплачивать специалисту, который организует процесс получения опыта работы у работодателя, 34 тыс драмов в месяц.

Исполнительный орган одобрил законодательную инициативу правительства о проекте закона Республики Армения “О внесении изменения и дополнения в Гражданский кодекс Республики Армения”. Принятие закона обеспечит максимально сжатые сроки применения предусмотренных законом социальных гарантий семьям военнослужащих или других граждан, пропавших без вести во время (или вследствие) военных действий.

Решением правительства Андрей Гукасян освобожден от должности губернатора Лорийской области. Другим решением губернатором Лори назначен Арам Хачатрян.