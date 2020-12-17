Симфонический оркестр в Спортивном комплексе исполнит для арцахских детей мелодии “Ледяного сердца”

Детям, приехавшим из Арцаха в Армению, с 24 по 27 декабря в Спортивно-концертном комплексе им. К. Демирчяна будет показан оскароносный мультфильм “Ледяное сердце”, фрагменты музыки которого исполнит Государственный симфонический оркестр Армении.

Как передает «Арменпресс», оркестром будет дирижировать российский дирижер Михаил Голиков, арии исполнит Карина Адегамова.

Пригласительные билеты благотворительного мероприятия в первую очередь будут распределены детям, депортированным из Арцаха, а также детям, погибших при боевых действиях 44-дневной войны.

“Дети Арцаха в 2020 году преодолели множество трудностей, многим из них все еще приходится преодолевать послевоенные лишения. Сегодня каждый из нас пытается сделать все, чтобы хоть немного поднять их настроение”, - говорится в сообщении оркестра.

Инициативу осуществляют Государственный симфонический оркестр Армении и Спортивно-концертный комплекс им. К. Демирчяна, онлайн-платформа Sure, Благотворительный фонд “Гармоничное детство” и компания “Запомни”.