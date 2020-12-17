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Безработные граждане Арцаха будут обеспечены оплачиваемой общественной работой

Безработные граждане Арцаха будут обеспечены оплачиваемой общественной работой

Правительство утвердило мероприятие по обеспечению временной занятости безработных граждан Арцаха, перемещенных вследствие последней войны и проживающих в Армении, посредством организации оплачиваемых общественных работ. Как передает «Арменпресс», согласно решению, с целью обеспечения временной занятости безработных граждан Арцаха, депортированных вследствие войны и фактически проживающих в Армении, предлагается организация оплачиваемых общественных работ сроком не более 3 месяцев.

“Бенефициару, вовлеченному в оплачиваемые общественные работы в рамках данного мероприятия, за один рабочий день предусматривается сумма в 8 000 драмов, включая подоходный налог, а также в установленных законом случаях и целевая социальная выплата. Заработная плата выплачивается за полный рабочий день.

Размер мероприятия оплачиваемых общественных работ не может превышать 2 млн драмов, при этом указанные финансовые средства планируется предоставить для выплаты зарплаты, а также для приобретения, транспортировки и компенсации расходов на строительные материалы и другие предметы, необходимые для благоустройства.


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