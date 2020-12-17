Военнослужащие, получившие ранения или увечья во время войны, 6 месяцев будут получать 200000 драмов

Правительство утвердило мероприятие по содействию военнослужащим, получившим ранения или увечья в результате развязанных Азербайджаном военных действий.

Как сообщает «Арменпресс», решением установлено, что средства, необходимые для финансирования данного мероприятия, в размере 500 млн драмов, Министерство труда и социальных вопросов Республики Армения предоставит Фонду по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих, в течение 5 рабочих дней после вступления данного решения в силу, после, с трехмесячной периодичностью, принимая за основу отчет Фонда по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих о фактических расходах.

“Согласно действующим правопорядкам, социальная защита военнослужащих, признанных инвалидами 1-ой или 2-ой группы, получивших ранения или увечья в результате развязанных Азербайджаном военных действий, осуществляется за счет средств Фонда по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих.

При этом для того, чтобы человек стал бенефициаром фонда, необходимо установить причинную связь с инвалидностью (травмой или увечьем) с участием в боевых действиях по защите Республики Армения или боевым дежурством на линии соприкосновения с противником или выполнением специального задания или наступательными действиями противника.

Следует иметь в виду, что в соответствии с установленными процедурами определение вышеуказанной причинной связи требует определенного периода времени.

Советом Фонда по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих, решением номер 3 от 14.06.2018 г. установлена процедура, на основании которой, до определения вышеуказанной причинной связи, лицу может выплачиваться сумма в размере 100 000 драмов ежемесячно сроком до 6 месяцев.

Бенефициарами данного мероприятия является сотрудники Министерств обороны, по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, Службы национальной безопасности Республики Армения и Полиции Республики Армения, на которых распространяется положения пунктов 9-17 решения Совета Фонда по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих от 2 марта 2017 года N 9.

Размер содействия в рамках мероприятия составляет 200 000 драмов, которые предоставляются в дополнение к 100 000 драмов, выплаченных фондом.

Принятием законопроекта сумма, выплачиваемая в месяц военнослужащим, пострадавшим или искалеченным в результате боевых действий достигнет 300 000 драмов.