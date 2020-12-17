Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не собирается "отменять Рождество", но призвал британцев справлять его скромно, сообщает телеканал Sky News.

"Поэтому устройте себе маленькое Рождество, и, я боюсь, в этом году я действительно имею в виду маленькое. Но с вакциной и всеми другими мерами, которые мы предпринимаем, мы знаем, что к Пасхе дела в стране пойдут лучше", - сказал Джонсон,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Он добавил, что не собирается "отменять или запрещать Рождество". Вместо этого Джонсон посоветовал британцам максимально сократить число контактов за пять дней до ослабления ограничений, которое вступит в силу 23 декабря. С этого момента семьям можно будет собираться по трое в течение пяти праздничных дней.

Британский премьер также рекомендовал жителям страны по возможности ночевать у себя дома, повременить со встречами с пожилыми родственниками, если только те не сделали прививку, избегать скоплений людей на распродажах и не праздновать Новый год большими группами.

За первую неделю массовой вакцинации в Великобритании прививку от коронавируса сделали более 137 тыс. человек. В стране используют вакцину, разработанную американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech, эффективность которой по итогам финальных клинических испытаний составила 95%.

За время пандемии в Соединенном Королевстве коронавирус выявили более чем у 1,8 млн человек, свыше 64,9 тыс. инфицированных скончались.