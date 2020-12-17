Время в Ереване: 11:07:36,   17 Декабрь

Президент Араик Арутюнян подписал указ об объявлении в Республике Арцах траура с 19 по 21 декабря

Президент Араик Арутюнян подписал указ об объявлении в Республике Арцах траура с 19 по 21 декабря

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ об объявлении траура в Республике Арцах с 19 по 21 декабря. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Согласно указу, в соответствии с Законом “О флаге Республики Арцах” в дни траура будет спущен флаг Республики Арцах.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации