Президент Араик Арутюнян подписал указ об объявлении в Республике Арцах траура с 19 по 21 декабря
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ об объявлении траура в Республике Арцах с 19 по 21 декабря. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.
Согласно указу, в соответствии с Законом “О флаге Республики Арцах” в дни траура будет спущен флаг Республики Арцах.
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