Президент Араик Арутюнян подписал указ об объявлении в Республике Арцах траура с 19 по 21 декабря

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ об объявлении траура в Республике Арцах с 19 по 21 декабря. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Согласно указу, в соответствии с Законом “О флаге Республики Арцах” в дни траура будет спущен флаг Республики Арцах.