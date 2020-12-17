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Безработные граждане Арцаха при прохождении стажировки в Армении получат по 100 000 драмов

Безработные граждане Арцаха при прохождении стажировки в Армении получат по 100 000 драмов

Правительство одобрило проект постановления об утверждении мер содействия безработным гражданам Республики Арцах, депортированным вследствие войны. Как сообщает «Арменпресс», министр труда и социальных вопросов Месроп Аракелян отметил, что речь идет о гражданах Арцаха, которые в настоящее время проживают на неподконтрольных Арцаху территориях и временно проживают в Армении.

“Программа предусматривает временную помощь, в частности, в течение трех месяцев граждане, проходящие определенную стажировку у работодателя, будут получать по 100 000 драмов”, - сказал Аракелян.

Согласно решению, специалист, ведущий стажировку, будет получать 34 000 драмов, а работодатель получит выплату, компенсирующую подоходный налог, исчисляемый с заработной платы безработного, гербовый сбор - для возмещения адресной социальной выплаты в случаях, предусмотренных законом. Порядок оказания содействия должен быть представлен до 20 декабря.


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