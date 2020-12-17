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Армен Саркисян продолжает консультации с политическими силами

Армен Саркисян продолжает консультации с политическими силами

Президент Республики Армения Армен Саркисян продолжает консультации с парламентскими и внепарламентскими силами. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента.

Президент Саркисян встретился с председателем Социал-демократической партии “Гнчакян” Радиком Карапетяном, председателем партии “Рамкавар Азатакан” Грачья Карапетяном, председателем партии зеленых Арменаком Довлатяном, председателем Национального фонда “Защитник Отечества” Гагиком Сафаряном, председателем партии “Айоц айреник” Анаит Егоян, с председателем партии “Справедливость” Артуром Балояном.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о ситуации в стране и путях ее разрешения. Представители сторон высказали свои взгляды и подходы к ситуации.


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