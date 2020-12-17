Министр обороны в Сюнике знакомится со строительными работами укреплений и оборонительных позиций

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян утром 17 декабря с рабочим визитом отправился в Сюникскую область, чтобы на месте ознакомиться с работами по строительству оборонительных позиций и боевых опорных пунктов в приграничных с Азербайджаном районах, а также проследить за ходом несения боевого дежурства.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.