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Министр обороны в Сюнике знакомится со строительными работами укреплений и оборонительных позиций

Министр обороны в Сюнике знакомится со строительными работами укреплений и оборонительных позиций

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян утром 17 декабря с рабочим визитом отправился в Сюникскую область, чтобы на месте ознакомиться с работами по строительству оборонительных позиций и боевых опорных пунктов в приграничных с Азербайджаном районах, а также проследить за ходом несения боевого дежурства.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.


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