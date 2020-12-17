Границы Армении прочны и контролируются нашими Вооруженными силами: Папикян

Министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян находится в постоянном контакте с губернатором Сюника. Как сообщает «Арменпресс», на заседании правительства Папикян отметил, что губернатор ведет работы с пограничной службой и с Министерством обороны.

“В настоящий момент пограничные войска размещены вдоль границы Республики Армения, и во избежание различных толков и дезинформации, хочу отметить, что границы Армении прочны и контролируются нашими Вооруженными силами”, - сказал министр.