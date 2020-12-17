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 Министр обороны находится в Сюнике, вдоль границ ведутся работы по размещению пограничных войск

 Министр обороны находится в Сюнике, вдоль границ ведутся работы по размещению пограничных войск

Вице-премьер Тигран Авинян на заседании правительства сообщил, что в селе Хин Шен Арцаха есть межпозиционное сообщение, однако проблема полностью не разрешена. Как передает «Арменпресс», вице-премьер заявил, что на этом участке дислоцированы российские миротворческие войска.

“Мы ждем окончательной развязки. Министр обороны находится в Сюнике, проводятся работы по размещению пограничных войск вдоль наших границ”, - сказал вице-премьер.


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